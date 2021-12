Edu Falaschi apresenta turnê Rebirth of Shadows em Salvador

Subgênero do rock que prosperou à margem dos meios majoritários de comunicação, o heavy metal no Brasil segue firme e forte, com mercado e ídolos próprios. Um deles, o cantor Edu Falaschi (pronuncia "falásqui"), acompanhado de superbanda, aporta domingo em Salvador com o show da turnê Rebirth of Shadows.

Na estrada desde julho, a turnê já varreu as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e agora sobe para o Norte e o Nordeste, com direito a tour bus plotado, coisa de dar inveja em astro sertanejo.

"Foi uma grande e grata surpresa ver o quanto a turnê foi bem recebida e o quanto os fãs queriam ver essa celebração", comemora Edu em entrevista.

Feliz com o sucesso da empreitada, ele avisa que a turnê, pelo jeito, não tem data para acabar. "A turnê continuará e será organizada em períodos. Já temos pedidos do exterior também, então estamos organizando tudo para poder dar o melhor possível para os fãs de todo o planeta", diz.

Só nesta segunda "perna" do giro nacional, iniciada 8 de dezembro em Americana (SP), são 23 datas, passando por Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraná e São Paulo – capitais e cidades do interior.

No show, Edu se apresenta com músicos virtuose, condição sine qua non para o heavy estilo clássico que o tornou famoso: Aquiles Priester (bateria), Fábio Laguna (teclados), Raphael Dafras (baixo), Diogo Mafra e Roberto Barros (guitarras).

Edu – assim como Aquiles e Fábio – é ex-membro do Angra, um dos principais grupos brasileiros de heavy metal. "Essa é uma turnê de reunião entre três membros originais das turnês e álbuns Rebirth (2001) até o Aurora Consurgens (2006). Vocal, bateria e teclado. Aí chamei uma galera nova, mas muito experiente, para completar o time. É incrível o entrosamento que já rola. Parece que estamos juntos há muitos anos", conta.

"(O repertório) É principalmente baseado nos álbuns Rebirth (2001) e Temple of Shadows (2004). São shows muito especiais. Salvador terá o melhor show de heavy metal que já ocorreu em terras baianas", promete o entusiasmado cantor.

Top 5 mundial

Mas quem é esse cara? – pode estar se perguntando o(a) leitor(a) incauto(a). Com quase 20 anos de estrada, Falaschi iniciou a carreira na banda Symbols, ainda nos anos 1990. No ano 2000, a virada: entrou no Angra substituindo outra lenda, o cantor André Matos.

Quando saiu, em 2012, já era nome consagrado no Brasil e no exterior, com mais de um milhão de álbuns vendidos.

Formou a banda Almah, com a qual seguiu gravando discos e fazendo turnês mundo afora. No Japão, por exemplo, Edu é um ídolo, tendo sido eleito um dos cinco melhores cantores de heavy metal do mundo por cinco vezes consecutivas, pela revista especializada Burrn.

"Claro que fiquei feliz. Foram cinco anos consecutivos na lista entre os cinco primeiros. Mas para mim o importante é manter os pés no chão e viver a vida real. Não caio nos truques do sucesso. O ego é destruidor de vidas e carreiras, então prefiro me concentrar na música e na minha família", ensina.

Uma curiosidade é que, além dos fãs do metal, ele é querido dos fãs de animês, por conta da gravação do tema dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas nem adianta pedir a música no show. "Faz tempo que não faço (essa música). Estou 100% concentrado na carreira autoral. O desenho me ajudou a conquistar um público mais jovem desde que gravei a lendária Pegasus Fantasy, um hit nacional! Lembro de ter 80 mil pessoas pedindo pra cantar essa música no Rock in Rio", ri.

adblock ativo