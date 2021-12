Edson Gomes se apresenta neste sábado no Pelourinho

O ritmo do reggae tomará conta do Pelourinho, mais precisamente da Praça Quincas Berro D’Água, neste sábado, 26, a partir das 20h, com a apresentação de um dos nomes mais conhecidos do reggae no Brasil, o cantor e compositor baiano Edson Gomes, que entra no clima dos ensaios de verão.

Acompanhado da banda Cão de Raça, o artista apresentará ao público grandes sucessos da sua carreira como "Camelô", "Malandrinha", "Árvore" e "Fogo na Babilônia". Os ingressos custam R$ 40 e podem ser comprados no site TicketFácil ou no local do evento.

