Edson Gomes se apresenta neste domingo na Concha Acústica do TCA

O cantor e compositor Edson Gomes será a atração deste domingo, 28, do projeto MPB Petrobras, que acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Considerado o maior nome do reggae brasileiro, ele levará ao espaço de shows as canções que marcaram sua trajetória em um resgate histórico.

A noite contará ainda com show de abertura da banda baiana OQuadro e intervenção musical de DJ Branco, dentro do projeto Janela Baiana. Os ingressos variam de R$ 60 (arquibancada inteira) a R$ 120 (camarote) e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista ou pelo site Ingresso Rápido.

adblock ativo