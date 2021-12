Edson Cordeiro encerra turnê "Fado Tropical" em Salvador

Nos dias 29 e 30 de junho, às 20h30, o cantor Edson Cordeiro sobe ao palco do Café-Teatro Rubi, no Wish Hotel da Bahia (ex-Sheraton), para encerrar a fase brasileira da turnê “Fado Tropical”.

Acompanhado dos músicos Wallace Oliveira (guitarra portuguesa) e Sérgio Borges (violão), Edson canta alguns dos mais famosos fados, como “Estranha Forma de Vida” (Amália Rodrigues/Alfredo Marceneiro), “Foi Deus” (Alberto Janes), “Barco Negro” (David Mourão Ferreira/Matheus Nunes), “Fado Tropical” (Chico Buarque/Ruy Guerra). Ele ainda consegue transitar do choro à ópera, trazendo algumas surpresas.

O couvert artístico custa R$ 100 e pode ser adquirido no próprio Café-Teatro ou no site Compre Ingressos.

