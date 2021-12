Edson Cordeiro apresenta o show Fado Tropical no TCA

Fado, o mais famoso gênero musical português, imortalizado na voz da cantora Amália Rodrigues, ganha interpretação apaixonada de Edson Cordeiro, que apresenta nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro Castro Alves, o show Fado Tropical.

O espetáculo é baseado no seu álbum mais recente, Fado, gravado em Portugal. O disco revela a paixão do cantor pelo gênero português.

“Aconteceu de maneira muito natural o meu encontro com o fado. Foi como encontrar um parente distante que eu não via há algum tempo. Quem acordou essa conexão, quem proporcionou esse encontro foi a grandiosa voz da maravilhosa Amália Rodrigues, que até hoje é a minha voz referência”, disse Edson Cordeiro ao A TARDE.

No repertório do show, alguns dos mais belos e famosos fados, como Estranha Forma de Vida (Amália Rodrigues/Alfredo Marceneiro), Foi Deus (Alberto Janes), Barco Negro (David Mourão Ferreira/Matheus Nunes) e Fado Tropical (Chico Buarque/Ruy Guerra), dentre outros. A lista inclui também uma releitura dos sucessos que marcaram a trajetória do cantor.

Preciso de diferentes trilhas sonoras para diferentes interpretações Preciso de diferentes trilhas sonoras para diferentes interpretações

Versátil

A versatilidade é uma das características marcantes de Edson Cordeiro. Com voz potente, o contratenor passeia com desenvoltura por diferentes estilos musicais e imprimi uma marca inconfundível na interpretação das mais diferentes canções. Da ópera a música clássica, passando pelo jazz, rock, pop e dance music. Agora, em seu décimo segundo álbum, o cantor flui pelo fado.

Edson adquiriu essa polivalência no palco do teatro, quando percorreu o mundo com a companhia paulista Ornitorrinco, antes da carreira de cantor.

“No teatro não tinha divisão de tribos. Tive o privilégio de ter contato com a música como pretexto para os personagens. Eu penso e vejo a música como um ator. Preciso de diferentes trilhas sonoras para diferentes interpretações. Para isso, preciso estudar, ter preparo e ir muito fundo em tudo. Estudo a história de cada canção, tudo o que está em sua volta. Busco contribuir para que a música aconteça de uma forma genuína“, revelou.

Roberto Aguiar* Edson Cordeiro apresenta o show Fado Tropical no TCA

Intercâmbio Cultural

Para Edson Cordeiro, tanto o disco como o show, é um intercâmbio cultural entre Brasil e Europa.

“Sou brasileiro, um cantor de origem tropical, editando um estilo que tem um oceano dividindo a gente. Vejo Fado Tropical, música de Chico Buarque e Ruy Guerra, como a canção que mostra muito bem esse intercâmbio das culturas, o tropical e o europeu. O que a gente tem de diferente e o que temos em comum com a história do fado”, explicou.

Cordeiro, que será acompanhado pela guitarra portuguesa de Wallace Oliveira e pelo violão de Sérgio Borges, os dois maiores fadistas brasileiros, revelou que o show terá uma intervenção surpresa de músicos e percussionistas baianos.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Marcos Casé

adblock ativo