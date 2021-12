Edil Pacheco chega aos 70 lançando o sétimo álbum

A música da Bahia está em festa. Mestre do samba, Edil Pacheco lança, nesta terça-feira, 7, seu novo álbum com um pocket-show na Livraria Cultura. Em um cenário onde ídolos de plástico são fabricados em escala industrial, a produção de um veterano de carne e osso com talento genuíno vem a calhar.

E só outro dia ele se deu conta de uma curiosa convergência numérica: depois de sete anos sem gravar, vai lançar seu sétimo álbum aos 70 anos, no dia 7 do mês sete, às sete horas da noite (19 horas). "E tô achando ótimo ter 70 anos", avisa, sorridente.

"A ideia é comemorar meus 70 anos fazendo o que acho que sei fazer", afirma, modesto, este compositor já gravado por nomes insuspeitos como Gal Costa, Beth Carvalho, Elza Soares, Clara Nunes, Gilberto Gil e Alcione.

Em Mel da Bahia, Edil não fez por menos e recheou o álbum com sambas compostos em parcerias que mantêm alto o nível com que pavimentou sua carreira. A faixa-título é dele com o clássico sambista carioca João Nogueira (1941-2000), engavetada há vários anos. Já Não Cante Meu Curió é parceria com o filho de João, Diogo, hoje bombado.

E sobre os dois ele conta uma história divertida: "No dia em que Diogo nasceu, eu estava com o pai dele no Maracanã. Saímos de lá e fomos direto pra clínica. Aí eu falei, 'chama o menino de João Nogueira Filho'. João me olhou assim e falou: 'Porra, baiano, tu é folgado, hein? Quer botar nome no meu filho'?", ri Edil. "Então hoje é uma felicidade pra mim poder compor em parceria com Diogo também", diz.

Busca pela qualidade

Outros parceiros importantes em Mel da Bahia são Wilson das Neves (A Moça Morena Maria), Paulo Cesar Pinheiro (Samba Feiticeiro e Água de Pranto), Roque Ferreira (Meu Tesouro), Nelson Rufino (Fio de Esperança), Canário (Na Paz do Congá) e outra dupla de pai e filho: João e Francisco Bosco (Terreiro de Jesus).

As únicas canções não compostas por Edil e parceiros são Dindinha Lua (de Walmir Lima e João Rios) e Saudade a Vapor (de Tom Barreto). "Fiz questão de gravar essas duas com muito amor. Walmir e João são dois craques veteranos e Tom é um sambista novo que me encantou com seus sambas de roda. Tenho certeza que ainda vamos ouvir falar muito de Tom Barreto", aposta.

Gravado entre 2011 e 2014, o álbum foi produzido, em parte, com recursos do Fundo de Cultura das Secretarias de Cultura e da Fazenda. "O recurso, pelo qual sou muito grato, não chegou a cobrir todo o custo, aí eu investi do meu próprio bolso para fazer o disco que eu acho que o público merece", afirma Edil.

Esse investimento em qualidade se reflete na sonoridade gorda - com sabor de samba do morro - que o álbum traz, registrado entre estúdios de Salvador e do Rio de Janeiro e com a participação de grandes músicos. "Preferi gravar parte dele no Rio, porque eu quis mesmo buscar essa sonoridade clássica dos músicos de samba mais experientes", explica Edil.

"Lá eu gravei onze bases com piano, violão, bateria, baixo e percussão. Aí depois fui acrescentando outras coisas, por exemplo: Fio de Esperança, Meu Tesouro e Água de Pranto têm arranjo de cordas. Mel da Bahia, Baticum de Primeira e Dindinha têm a sanfona espetacular de Cicinho Assis e por aí vai", diz.

Agora, após o lançamento, Edil espera poder viajar com seu show pela Bahia e pelo Brasil. "Em agosto devo fazer no Rubi. Em setembro tenho datas em São Paulo, Rio, BH e Brasília", conclui o sambista.

