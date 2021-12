Edição de fevereiro do Domingo no TCA é adiada

Foi adiada para 30 de março a edição de fevereiro do projeto Domingo no TCA, que aconteceria neste domingo, 23, às 11h, com o Baile-concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).

A decisão foi motivada por razões de ordem técnica, que anteciparam os serviços de manutenção preventiva da Sala Principal programados para o Carnaval.

De acordo com informações do Teatro Castro Alves, o objetivo é garantir a realização de todas as pautas já confirmadas na programação após o Carnaval.

Por conta disto, o projeto realizará duas edições durante o mês de março.

adblock ativo