Eddie Van Halen, lendário guitarrista, morre vítima de câncer

O músico Eddie Van Halen morreu nesta terça-feira, 6, aos 65 anos, vítima de câncer na garganta - ele lutava há anos contra a doença. Eddie é considerado um dos maiores guitarristas da história do rock.

A notícia foi confirmada pelo filho, Wolfgang Van Halen, nas redes sociais oficiais do cantor.

"Não acredito que estou escrevendo isso, mas o meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu a longa e dura batalha contra o câncer nesta manhã. Ele era o melhor pai que eu poderia ter pedido", disse.

"Cada momento que compartilhei com ele no palco e fora dele foi um presente. Meu coração está partido e eu acho que jamais me recuperarei totalmente dessa perda. Eu te amo muito, pai", completou.

Segundo o site TMZ, o músico estava internado no hospital St. John na cidade de Santa Monica, nos Estados Unidos. Ele estava acompanhado de sua mulher, Janie, do filho, Wolfgang, e de Alex, seu irmão e baterista da banda.

A situação de Eddie piorou nas últimas 72 horas, aós os médicos descobrirem que seu câncer na garganta tinha se espalhado para seu cérebro e outros órgãos.

