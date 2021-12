EdCity quer favela unida na avenida

A música "Pai aqui não vê bicho com nada" é a aposta do cantor EdCity para levar o troféu da música do Carnaval 2016. O rap groovado (cantado em rap e com batida de pagode), na visão do cantor, é uma forma de não se abater com as dificuldades.

"Essa música é uma maneira de sempre superar as adversidades. Por isso que eu sempre digo que 'Pai aqui não vê bicho com nada'", disse.

Com o tema "EdCity de todas as favelas, pela cultura da paz", o principal objetivo do cantor é levar a paz e promover a união da favela na Avenida. O artista vai comandar um trio sem cordas durante quatro dias da folia: Sexta-feira, 5, e sábado, 6, na Barra; Domingo, 7, no Carnaval de Paripe; Terça, 9, no Campo Grande. Em 2009, ele puxou a maior pipoca da folia, superando até a banda Chiclete com Banana. A expectativa para esse ano não é diferente.

Em relação ao seu sucesso, Edcity contou que deve agradecer à Deus e aos fãs, pois eles sempre acompanham a sua trajetória e são comprometidos.

Comemoração dos 20 anos de carreira terá até DVD

No próximo dia 26 de setembro, EdCity completa 20 anos de carreira. Para comemorar em grande estilo, ele revelou que pretende gravar um DVD com uma campanha para arrecadar alimentos não-perecíveis, que serão doados para comunidades carentes. O lugar e os convidados ainda não foram definidos.

O cantor possui mais de 20 fã-clubes. A metade deles fica em Sergipe. Em Salvador, o primeiro fã clube que acompanha a trajetória do artista é "A cidade é nossa". Presidido por Luh Andrade, 27 anos. "Ele (Ed) sempre reconhece o nosso esforço. Estamos fazendo campanha para que ele ganhe a música do Carnaval", disse.

adblock ativo