Ed Motta diz que não se arrepende de "nenhuma vírgula"

Ed Motta voltou a falar sobre as declarações polêmicas feitas na semana passada em sua página oficial no Facebook. Dessa vez, em entrevista ao Jornal Estadão publicada nesta sexta-feira, 17, o cantor disse que não se arrepende de texto publicado na rede social em que chama o seu público fora do Brasil de "simplório".

"Assim que postei o texto, a resposta àquilo que eu escrevi foi muito ruim, as pessoas começaram a me escrever de forma agressiva. E meu grande erro foi a forma como eu respondi a essas pessoas, escrevendo coisas lamentáveis das quais não me orgulho. Mas do conteúdo original do meu texto, não me arrependo nem de uma vírgula", relevou o músico.

Ele disse ainda que não tinha "ódio" no texto que escreveu, mas um "quê de irônia, de brincadeira". "Se tivesse ódio, o texto seria diferente. Não iria falar do cara que vai beber cerveja barata com camisa apertada e relógio branco. É uma idiotice, mas é uma brincadeira, uma ironia. Isso representa, na verdade, de 5% a 10% do meu público, completou.

Entenda a polêmica

O cantor criticou na semana passada parte dos brasileiros que frequentam seus shows no exterior. Ao divulgar a agenda de apresentações fora do Brasil, ele disse que tem uma parte do público que é mais "culta" e que "não grita". Os outros, chamados de "simplórios", escutam música sertaneja, axé, pagode e usam "camiseta apertada tipo jogador de futebol".

No dia seguinte, ele pediu desculpas ao público e afirmou que faz uso de remédios para ansiedade e depressão e que escreveu coisas que ele mesmo discorda. "Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos com minhas frustrações. Peço a Deus que eu não repita algo do gênero".

O artista chegou a cancelar a apresentação que iria fazer em Porto Alegre "por falta de condições psicológicas" e disse que só fará o show em São Paulo, no espaço Terra da Garoa, nesta sexta-feira, 17, porque o contrato não permite cancelamento.

Porém, mesmo com todos esses problemas, o show do artista na capital paulista promete todo requinte possível. Jantar com cardápio escolhido pelo cantor e sucessos da carreira do artista, como "Manuel", "Vamos dançar" e "Compromisso". Para assistir o show, é necessário desembolsar de R$ 140 a R$ 270.

