Ed Motta critica público brasileiro no exterior:"simplórios"

Em texto publicado em sua página no Facebook, o cantor Ed Motta criticou nesta quinta-feira, 9, parte dos brasileiros que frequentam ao seus shows no exterior. Ao divulgar a agenda de apresentações fora do Brasil, o artista chamou de "simplórias" as pessoas que pedem para ele falar português ou cantar sucessos de sua carreira na língua natal.

Ele falou ainda que tem uma parte que é mais "culta" e que "não grita" durante as apresentações. Os outros, chamados de "simplórios", segundo o artista, escutam música sertaneja, axé, pagode e usam "camiseta apertada tipo jogador de futebol". "Esse não é um show para matar a saudade do Brasil, esse é um show internacional", completou.

O texto gerou polêmica na rede social e tornou o artista alvo de muitas críticas, como a de ser "preconceituoso" e "elitista" ao considerar o público internacional "culto e superior", em comentário feito por uma seguidora. Ele respondeu afirmando "não falo português porque quero, é meu karma".







ED MOTTA EUROPE AOR TOUR 2015April22 La Boite à Musique, Metz (France)23 La Belle Electrique, Grenoble... Posted by Ed Motta on Quinta, 9 de abril de 2015

