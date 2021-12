Ed Motta confirma primeiro show após polêmica

O cantor Ed Motta confirma apresentação na casa de shows Terra da Garoa, em São Paulo, na próxima sexta-feira, 17. O realização do show passou a ser dúvida depois que a assessoria de imprensa do Bar Opinião, em Porto Alegre, onde o artista iria se apresentar no sábado, 18, emitiu comunicado cancelando o show em Porto Alegre por falta de condições psicológicas.

Em nota, o cantor afirmou que só vai se apresentar em São Paulo para cumprir o contrato que não poderia ser revogado. Ele também falou que está abalado por conta da polêmica envolvendo as suas declarações sobre o público brasileiro no exterior, na semana passada, que ele classificou como "simplório". No dia seguinte, o cantor divulgou texto se retratando.

"Realmente depois de todo o acontecimento eu me encontro muito abalado e prefiro não me apresentar neste momento. Tivemos a compreensão e a parceria do Opinião, e por isso foi possível adiarmos a apresentação em Porto Alegre. Cumprirei um contrato onde não era possível o adiamento e, por isso, estou fazendo esse show em São Paulo", disse Motta;

