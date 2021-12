Ed Motta cancela show por falta de condições psicológicas

A produção do Bar Opinião, em Porto Alegre, onde Ed Motta faria show no próximo sábado, 18, divulgou comunicado na tarde desta quarta-feira, 15, cancelando a apresentação do artista. Segundo a casa de shows, o artista não tem condições psicológicas de se apresentar.

"O show de Ed Motta, previsto para ser realizado nesse sábado, dia 18 de abril, no Opinião, foi cancelado. Depois do ocorrido na última semana, o cantor se encontra psicologicamente abalado e sem condições de se apresentar ao vivo", diz a nota do Bar Opinião.

O cancelamento do show ocorre após o artista se envolver em polêmica no Facebook. Ao divulgar a programação de shows no exterior, o cantor pediu ao público brasileiro "simplório" não ir à sua apresentação. Muitas críticas foram feitas ao cantor, que depois se retratou em sua página oficial na rede social.

Na próxima sexta-feira, 17, o cantor tem show marcado em São Paulo, no espaço Terra da Garoa. Na semana que vem, ele viaja para a turnê europeia que foi motivo de polêmica para apresentar o disco "AOR"

