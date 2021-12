"É um show dançante e vibrante", diz Jorge Vercillo, sobre evento em Salvador

De volta à capital baiana, o cantor Jorge Vercillo lança o novo álbum Nas Minhas Mãos, no próximo sábado, 15, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, às 19h. Em visita à rádio A TARDE FM (103.9), na terça-feira, 12, ele deu detalhes do show e do novo disco. Os fãs podem concorrer, nesta quinta-feira, 13, a um par de ingressos. Para participar, basta se inscrever no site da rádio.

Durante a entrevista para o programa da A TARDE FM, Conversa Brasileira, que irá ao ar logo após o São João, Jorge Vercillo contou que o show será vibrante e intimista ao mesmo tempo. “O show tem os dois momentos, com uma nuance do intimista e do grandioso também. É um show dançante e vibrante”, explicou.

A banda conta com as participações do seu filho Vini Vercillo, na guitarra, e do compositor baiano Léo Mucuri no violão. Já a música Song for you traz uma novidade. “Pela primeira vez pai e filho cantando juntos. Está sendo uma experiência muito prazerosa para a gente”, ressaltou o cantor.

Diversidade

Segundo Jorge Vercillo, o novo trabalho traz uma mistura de ritmos. “É um disco muito eclético e eu gosto disso, porque isso faz parte do Brasil. Tem pop, R&B, reggae, ijexá, samba, pagode, músicas em inglês, tem de tudo, refletindo essa riqueza musical e cultural do País”, disse.

Em parceria com o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, a canção Garra fala sobre corrupção e justiça. Vercillo contou que é muito grato por Ronaldinho ter tido a coragem de gravar essa música. “A corrupção nasce na ausência dessa consciência de que quando você faz mal ao outro você está fazendo mal a si mesmo”, esclarece o cantor.

A cantora Ana Carolina também participa de uma das faixas. Já a principal (Nas Minhas Mãos) leva o mesmo nome do álbum e tem a batida do funk. “É uma música sensual. Eu já queria fazer uma música sobre sensualidade e sexualidade, só que sem ser apelativo. Porque o sexo, o desejo e a paixão estão muito presentes na nossa vida”, disse.

“A batida do funk é maravilhosa. Tenho fé que essa nova geração vá evoluindo, apurando o ouvido e o gosto até pra continuar falando de sexo de maneira livre, mas de forma mais rica, bonita e criativa”, explicou Vercillo.

Jorge Vercillo falou ainda sobre a conexão do ser humano com a natureza em algumas músicas, como é o exemplo de Índia de Itapuã. A parceria com Jota Veloso é também uma homenagem à sua esposa baiana Martha Suarez: a canção Paraíso Estendido.

O disco tem produção do próprio artista e as músicas estão sendo lançadas aos poucos. O cantor revelou que o objetivo de atingir o mercado internacional já foi alcançado.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

