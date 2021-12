"É um espetáculo com mais silêncio", diz Vanessa da Mata

Um palco nu e a música pura. Na voz, o espaço para o silêncio em um concerto intimista e repleto de nuances reveladas por Vanessa da Mata. O espetáculo Delicadeza é um apanhado de canções dos sete discos da cantora e de diversas outras que, de alguma forma, fizeram parte de sua vida. O show vai acontecer sábado, 20, e domingo, 21, às 21 horas, no Teatro Castro Alves.

"Se intitula Delicadeza porque é um concerto de músicas em um estado praticamente inicial. Na maneira dos arranjos mesmo, com apenas dois instrumentos. É como se a apresentação não estivesse em uma roupa para sair. Estivesse ainda íntima, nua. Por isso, a ideia de música pura", revela.

Para conceber essa atmosfera, o espetáculo não tem uma apelação grande para o visual. "Uma caixa preta para o público realmente sentir as canções de forma genuína. Parece que acontece dentro da minha casa, na sala de estar, em volta de amigos. Algo íntimo".

Acompanhada de Danilo Andrade no piano e Maurício Pacheco, no violão e guitarra, a artista monta um repertório variado que intercala músicas próprias como Não Me Deixe Só, Meu Deus, que não canta há muito tempo, e Ano de 1890, em que faz uma homenagem a Machado de Assis e à abolição da escravidão, e músicas que Vanessa cantava com a avó, como Mágoas de um Caboclo. Além de cantar Gonzaguinha e Los Hermanos.

"Vai ser um show com canções que nunca tinha conseguido colocar inteiras. É uma reunião de todas elas, como se fosse um mimo para mim", brinca.

No palco, a cantora conta histórias sobre as suas tias, momentos da infância e de quando vivia no interior. "É um espetáculo com mais silêncio. Então a interação com o público é diferente. Eu escuto mais as pessoas. Elas perguntam coisas, dão risada com as histórias. Dá para ouvir os detalhes de cada momento".

Desejos

Vanessa planeja montar um disco ou um DVD para o início do próximo ano. "Depende de conseguir terminar as músicas, ter composições boas. Depende muito de mim, do meu tempo e minha criatividade", explica.

Apesar de assumir uma liberdade maior em seu trabalho hoje, Vanessa reconhece que ainda tem muito a ser melhorado como artista. Em 13 anos de carreira, ela afirma que cresceu bastante, melhorou a voz e a própria performance no palco. Mas o trabalho nunca acaba.

"O mais difícil é você já ter um trabalho consistente e fazer sucesso tendo que trazer coisas novas. Não é mais possível estar em um lugar passivo e dizer 'ah, agora posso relaxar'. Isso é uma lei para quem está vivo. O cotidiano traz para a gente coisas para fazer e melhorar. Se você não mexe em nada na sua casa, no outro dia tem poeira. A gente não pode parar".



Uma prévia do show apresentado em Belo Horizonte:

Laís Matos "É um espetáculo com mais silêncio", diz Vanessa da Mata

