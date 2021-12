É o Tchan, Tayrone e Duas Medidas agitam 1º dia da Micareta de Feira

Começa nesta quinta-feira, 18, em Feira de Santana (a 100 quilômetros de Salvador) a Micareta de Feira 2017. O primeiro dia da folia contará com shows de Tayrone, É o Tchan, Duas Medidas e Chicabana. O evento acontecerá até o domingo, 21.

Hoje, no circuito Maneca Ferreira, diversos artistas locais participam da festa. Nos principais camarotes também terão apresentações da cantora Solange, Ludmilla, banda Eva, Cat Dealers, Gabriel Diniz, Pablo e Oz Bambaz.

Além disso, um palco da cervejaria Skol, montado no Centro Universitário da cidade, fará a abertura da programação da micareta. Os responsáveis por dar as boas-vindas aos foliões nesta noite serão o grupo FitDance e os Djs Oldboys. Apresentação acontecerá a partir das 21h30. Já o cantor Gabriel Diniz subirá ao mesmo palco à 0h30.

Coroação

Acontecerá também nesta quinta a coroação do Rei Momo, Newton Tavares, da rainha Jaíze dos Santos e das princesas Alana Almeida e Suzana Ferreira.

Além disso, o prefeito José Ronaldo de Carvalho também irá fazer a entrega da chave ao Rei Momo, para simbolizar a abertura do evento. A cerimônia está prevista para ser iniciada por volta das 19h, no Camarote da Diversidade.

Segurança

Prezando pela segurança do folião, a venda de churrasquinho no espeto, o uso de garrafas, litro ou copo de vidro estão proibidos no Circuito Maneca Ferreira. A determinação é da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, que regula a atividade comercial durante a festa.

Também estão proibidos o uso de churrasqueiras ao longo do circuito, bem como a circulação de carrinho de mão. A prática inadequada será punida de acordo com o previsto em lei, que é a apreensão do material e multa.

As mercadorias, etiquetadas e depositadas em local seguro, serão devolvidas a partir da segunda semana do próximo mês, de acordo com portaria assinada pelo secretário Antônio Carlos Borges Júnior.

Micareta sem Racismo

O evento contará com o serviço "Micareta sem Racismo". O projeto irá disponibilizar equipes ao longo do circuito Maneca Ferreira para a realização de pesquisas e monitoramento sobre os casos de discriminação racial, que também podem ser denunciados pelos telefones 0800 284 0011 e 156.

Além disso, um posto, instalado no circuito, irá funcionar das 18h às 22h desta quinta até sábado, 20, e das 14h às 19h, no domingo, 21, para cuidar dos casos de racismo.

