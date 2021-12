É o Tchan se apresenta no "Torcida Armazém" após jogo da seleção

Após o jogo entre Brasil x Bélgica nesta sexta-feira, 6, o grupo É o Tchan irá reaizar um show no Armazém Hall. O espaço será aberto a partir das 13h para que o público possa conferir a partida por meio de telões instalados.

Sob comando de Beto Jamaica e Compadre Washington, a banda irá apresentar hits que fazem sucesso ao longo de 25 anos de história. Entre as músicas presentes no repertório estarão "Segura o Tchan", "Dança do Bumbum", "Dança da Cordinha" e "Coroa e Novinha".

Além do É o Tchan, a casa de shows também irá receber o DJ Bigg e a banca CBX Samba Club.

Os ingressos, que custam entre R$ 30 e R$ 60, podem ser adquiridos no espaço de eventos, na loja Armazém Ticket e nos balcões de ingressos dos shoppings.

