É o Tchan lança clipe com participação de Sheila Mello e Jacaré

A banda É o Tchan lançou, na manhã desta segunda-feira, 22, o videoclipe da música "Coroa vs Novinha". A filmagem já está disponível no canal oficial do grupo no YouTube. Para alegria dos antigos fãs do grupo, o novo trabalho conta com participação dos ex-dançarinos Sheila Mello e Jacaré.

Na ocasião, Sheila dá vida a “coroa” e a “novinha” é interpretada pela modelo Natália Alvim. Jacaré, por sua vez, incrementa o swing da coreografia. Além disso, o videoclipe, que tem produção da Bulb Produtora, também faz paródias sobre os principais programas da TV brasileira, seriados e outras obras audiovisuais.

