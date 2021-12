O clipe do "Melô da Batedeira", nova música do Grupo É o Tchan, vai contar com a participação especial do ex-pugilista Acelino "Popó" Freitas. O cenário escolhido foi uma academia de boxe, onde Beto Jamaica aparece como treinador de Compadre Washington, que se prepara para enfrentar o campeão Popó.

Na cena, o público é surpreendido quando o ringue se transforma em uma cozinha e a disputa se torna gastronômica. Trocando as lutas de boxe por avental, os lutadores, que passam a ser cozinheiros, mostram suas habilidades com a batedeira e outros elementos da culinária de uma forma inusitada e engraçada.

A canção que é composta por Lu Show, tem o clipe produzido pela Bulb Produtora.

Confira o cliipe

Da Redação É o Tchan lança clipe com participação de Popó

