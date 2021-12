É o Tchan grava CD em primeira edição do ensaio

É O Tchan vai começar os ensaios de verão em grande estilo. A banda comandada por Compadre Washington e Beto Jamaica vai fazer um show de três horas no domingo, 25, no Clube Espanhol, para gravar um CD. O disco contará com a gravação de oito músicas inéditas, dentre elas a música de trabalho "Bota a Cara no Sol", além de regravações de sucessos do grupo.

O projeto contará com dez edições, sempre aos domingos, sempre com convidados especiais. Abrindo todos os shows da temporada, o evento terá apresentação do cantor sertanejo Danniel Vieira. Os ingressos para o ensaio do É o Tchan estão à venda nos balcões de ingresso dos Shoppings, na Ticketmix, Balcões do Pida e Restaurantes Acqua. Os ingressos custam R$ 60 (meia - masculino) e R$ 50 (meia - feminino) e R$ 80 (área VIP masculino) e R$ 60 (área VIP feminino).

