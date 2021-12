É o Tchan faz show gratuito na Ribeira neste domingo

O grupo É o Tchan estará se apresentando gratuitamente neste domingo, 3, na casa de shows The Best Beach, no bairro da Ribeira.

No repertório, o grupo apresentará antigos sucessos a exemplo de "Melô do Tchan", "Dança da Cordinha", além do hit "Sabe de Nada Inocente", destaque em todo o país.

