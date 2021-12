É O Tchan encerra ensaio neste domingo

A banda É O Tchan vai encerrar a temporada de ensaios de verão no domingo, 20, às 17h, no Clube Espanhol. Beto Jamaica e Compadre Washington recebem convidados na festa, que acontece desde outubro.

No repertório, os fãs podem aguardar os principais sucessos da banda, como "Paquerei", "Melô do Tchan", Dança da Cordinha", além do novo hit: "Bota A Cara no Sol", aposta do grupo para o verão. Danniel Vieira faz o show de abertura.

