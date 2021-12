É o Tchan é o primeiro convidado do ensaio do Harmonia

O grupo É O Tchan será o primeiro convidado do Harmonia do Samba para a sua "Melhor Segunda-Feira do Mundo", no dia 5 de janeiro, na área verde do Wet'n'Wild. Os ingressos, para o primeiro dia, custam R$ 42 (pista-meia) e R$ 73 (camarote-meia). Os fãs da festa poderão comprar um passaporte "no escuro" para as cinco edições da festa, no valor de R$ 156,a pista, e R$ 312, o camarote.

Embora o primeiro convidado já tenha sido definido, as atrações serão divulgadas semanalmente. O repertório do Harmonia agitará o público mais uma vez com os sucessos da banda como "Comando", "Quebradinha" e o atual hit "Tá no DNA", lançada em novembro deste ano.

adblock ativo