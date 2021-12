É o Tchan e Molejo se juntam para fazer turnê nacional

As bandas É o Tchan e Molejo vão se apresentar juntos no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, em Salvador. O show será no próximo 7 de julho. Os grupos, que marcaram gerações, farão turnê pelo Brasil.

No repertório, o público vai relembrar os grandes sucessos das duas bandas, como "Dança da Vassoura", "Brincadeira de Criança", "Segure o Tchan" e "Melô do Tchan".

Os ingressos ainda não estão à venda. Informações sobre os valores e onde poderão ser adquiridos serão divulgados em breve.

