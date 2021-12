É o Tchan celebra 20 anos com show de lançamento de DVD

A banda É o Tchan comemorar 20 anos de carreira com um lançamento de DVD nesta terça-feira, 30, no Bali Beach. Beto Jamaica e "Cumpadre" Washington, ao lado das dançarinas Elisângela Pereira e Joyce Mattos, vão relembrar sucessos como "Dança do bumbum", "Ali Babá", "Paquerei" e "Melô do Tchan". Os ex-integrantes Tonny Sales, Jacaré, Carla Perez e Scheila Carvalho não estão confirmados na festa. Os ingressos custam R$ 30 (pista), R$ 40 (camarote feminino) e R$ 50 (camarote masculino).

O DVD É o Tchan 20 Anos foi gravado em em Porto Seguro - BA. Com 18 faixas, o disco apresenta com doze regravações de sucessos da banda e músicas inéditas como "De Ladinho", "Faz Tchan", "Na Ondinha" e "Boing do Tchan".

adblock ativo