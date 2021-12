É o Tchan anuncia temporada de ensaios no Clube Espanhol

O grupo É o Tchan vai voltar com os ensaios de verão em Salvador, sucesso na década de 90. A temporada terá início no dia 12 de outubro, a partir das 17 horas, no Clube Espanhol, e promete repetir o sucesso do passado.

No repertório, antigos sucessos como "Melô do Tchan", "Dança da Cordinha", "Dança do Põe, Põe", entre outros, além de novos hits, como a nova música de trabalho "Sabe de Nada Inocente".

O encontro será semanal e terá convidados especiais a cada edição. O show de ficará por conta do sertanejo Danniel Vieira.



O valor do ingresso e os pontos de venda ainda não foram definidos pela produção da festa.

