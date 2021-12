‘É muito prazeroso ajudar as pessoas’, diz Gal Costa após show beneficente

A cantora Gal Costa emocionou os fãs na noite desta quarta-feira, 11, quando subiu ao palco montado na Chácara Baluarte para o show especial em prol do Martagão Gesteira. A baiana foi a atração principal do IV Jantar do Bem, evento beneficente promovido pela instituição filantrópica.

“É uma causa generosa, uma causa humanitária”, disse Gal, referindo-se ao trabalho desenvolvido pelo Martagão. “É muito bom, muito prazeroso poder ajudar as pessoas. Eu acho que todo artista deve fazer isso. Tem muitos que fazem. Muitos que montam organizações. Me convidaram eu fiz com maior carinho, com maior amor porque eu acho que faz muito bem pra gente fazer bem às pessoas”, emendou a artista.

A baiana destacou, ainda, o poder da música. “Usar a música para isso (ajudar a causa). Atrair umas pessoas que ajudem, que paguem, colaborem com isso e também a energia da música cura. Eu espero que, de longe, ajude a curar muitas crianças, muitas pessoas que precisam. Eu acho que o papel do artista é um pouco esse. É um papel meio espiritual. A gente veio ao mundo para tentar cumprir uma missão, porque a música ajuda as pessoas. A música salva as pessoas. Eu acho que a música me salvou”, frisou.

Além de Gal, o IV Jantar do Bem do Martagão contou, também, com um show de abertura de Ju Moraes, a gastronomia da chef Tereza Paim, a poesia de Edgard Abbehusen e com a solidariedade de baianos que compraram ingressos para participar de um evento de celebração em prol da saúde da criança.

O diretor-presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (entidade mantenedora do Martagão), Carlos Emanuel Melo, ressaltou a destinação da renda arrecadada no jantar de gala. “A renda desse evento vai ser completamente revertida em nosso programa de transplantes. Esse é o mais novo desafio que o Hospital Martagão enfrenta e que nós vamos começar no próximo ano”, contou.

O jantar beneficente é realizado anualmente para arrecadar fundos para a instituição e já teve como atrações de edições anteriores as cantoras Mariene de Castro, Gilmelândia e o cantor Adelmo Casé. Todos os artistas abriram mão dos seus cachês para participar da ação.

Cantora se apresentou na Chácara Baluarte | Foto: Mateus Ross | Divulgação

adblock ativo