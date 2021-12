DVD do Harmonia contará com Ferrugem, Ludmilla, Felipe Araújo e Tony Salles

O novo DVD do Harmonia do Samba, que será gravado no dia 6 de janeiro, na A Melhor Segunda-Feira do Mundo, contará também com um show completo do cantor Ferrugem e participações de Ludmilla, Felipe Araújo e Tony Salles do Parangolé.

Após 17 anos de sucesso do evento, essa será a primeira vez em que A Melhor Segunda-Feira do Mundo será registrada em um projeto audiovisual.

O primeiro lote do espaço Lounge Respeite esgotou em apenas uma semana e agora o acesso para esse setor custa R$ 120,00. Já a área Arena Torcida custa R$ 40 no ingresso. O Camarote Meu & Seu, sai por R$ 80.

Os ingressos estão disponíveis nas lojas do Pida, Salvador Tickets, Balcão de ingressos (nos principais Shoppings) e também através do site Sympla.

