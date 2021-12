DVD de Pablo contará com participação de Gaby Amarantos

A paraense Gaby Amarantos participará do novo DVD do cantor Pablo. A cantora vai dividir os vocais na faixa "Me Liga, Beijo e Tchau".

Além de Amarantos, "a voz romântica", como Pablo é conhecido, contará com o grupo Seu Maxixe.

O show de gravação do DVD vai acontecer no Bahia Café Hall, no dia 1º de novembro. A assessoria do evento ainda não divulgou maiores informações sobre os valores dos ingressos.

