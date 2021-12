Durval Lelys grava música com Torres da Lapa

O cantor Durval Lelys gravou uma participação especial na canção "Chegar com Tudo", da banda Torres da Lapa. A música é uma composição de Durval especialmente para o grupo sertanejo.

"Ele estava curtindo nosso show durante o aniversário de Ivete, no Tivoli, e logo depois escreveu a música para nós, ainda no quarto do hotel", contou Rodrigo Torres, vocalista da banda.

"Chegar com Tudo" será lançada em outubro.

adblock ativo