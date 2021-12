Durval Lelys e Saulo se apresentam na Arena Fonte Nova

Os cantores Durval Lelys e Saulo se apresentam neste sábado, 13, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em um encontro em que promete um repertório diversificado de canções da axé music. Os ingressos custam R$ 80 (primeiro lote) e estão à venda nos balcões Ticketmix.

Com 30 anos de axé - a maior parte deles no comando da banda Asa de Águia -, Durval apresenta sucessos que marcaram sua carreira, como "Dança do Vampiro', 'Vale Night', 'Gladiador' e 'Quebra Aê'.

Já Saulo vai animar o público com suas músicas, entre elas, 'Raiz de Todo Bem', 'Anjo' e "Rua 15".

