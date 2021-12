Durval Lellys anuncia pausa por tempo indeterminado do Asa

Em vídeo publicado no Youtube, na página oficial do Asa de Águia, o cantor Durval Lellys anunciou nesta segunda-feira, 14, que a Banda Asa de Águia vai para por tempo indeterminado. Durval também informou que segue se apresentando normalmente. Confira as explicações no vídeo abaixo:

