Durval, Ivete e Daniela participam juntos de programa

Depois da MPB, do sertanejo e do samba, é a vez do axé tomar conta do "Música Boa Ao Vivo". Comandado por Thiaguinho, a atração desta terça, 20, recebe Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Durval Lelys para um show ao vivo.

O programa é exibido às terças-feiras, às 20h30, no canal fechado Multishow.

