Dupla Matheus e Kauan abre o segundo dia do Festival de Verão

Em clima de carnaval, com muita cerveja e calor, que a dupla Matheus e Kauan abriu o segundo e último dia do Festival de Verão neste domingo, 11.

O público, que lotou a Arena logo no início da tarde, vibrou em conjunto com o show dos irmãos e acompanhou cada letra.

"Ontem eu era o amor da sua vida, e hoje eu sou o que? Hoje eu sou o que? Hoje eu sou passado pra você...!" 🎶 @matheusekauan 💖 Um vídeo publicado por Festival de Verão Salvador (@festivalverao) em Dez 11, 2016 às 11:23 PST

A administradora Paola Magnavita, 33, frequentadora do festival desde a primeira edição, levou sua filha, Camila Vitória, 15, pela primeira vez junto com sua amiga Bruna Jesus Oliveira. “É uma mudança excelente, tanto no espaço quando na localização. O ambiente é mais aconchegante e muito mais bonito”, destaca Paola.

Ainda neste domingo, sobem ao palco do festival Saulo, Ivete Sangalo, Jorge e Mateus, Wesley Safadão e Luan Santana.

