Dupla Jorge e Mateus apresenta show de nova turnê em Salvador

A dupla sertaneja Jorge e Mateus apresenta um show no dia 1 de maio com duração de 2h30 ,a partir das 15h, no Parque de Exposições. Com quase 15 anos de carreira, o evento contará com um mix de músicas da carreira, com canções do mais recente trabalho, intitulado “Terra sem CEP”.

Além disso, terá também a apresentação de Xand Avião. No palco, o cantor levantará a nação aviãozeira com um repertório que marcou sua carreira, somado aos novos hits da banda, que promete animar as festas juninas pelo Nordeste.

A festa terá três espaços distintos: Propaganda, Camarote Medida Certa e o Camarote Open Pirraça, este último com serviço Open Bar: Cerveja, água, refrigerante, e vodka importada. Os ingressos estão à venda na loja Line Bilheteria do Shopping da Bahia, na Ticmix e no Balcão de Ingressos.

