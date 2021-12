Dupla Jorge & Mateus abre o Forró da Margarida

O Forró da Margarida abre seu primeiro dia de festa nesta quinta-feira, dia 20, no Parque de Exposições de Jequié, com shows de Jorge & Mateus, Dorgival Dantas e Matheus e Kauan.

A edição desse ano é histórica porque comemora os 15 anos de realização ininterrupta do evento, que para no sábado e continua no domingo, 22, com Saulo, Gusttavo Lima, Israel Novaes e Cangaia de Jegue.



"Nesta edição em que o Forró da Margarida está debutando, nossa intenção é fazer uma festa à altura da data, em clima de comemoração e, por isso, não abrimos mão de trazer grandes atrações para o palco. Queremos juntar numa única festa o que de melhor o Forró da Margarida já ofereceu. Será uma edição memorável", afirma o sócio-diretor do evento, Clóvis Magno.

