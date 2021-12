Dupla Bruno e Marrone volta a Salvador

A dupla sertaneja Bruno e Marrone volta a Salvador no dia 9 de novembro, às 21 horas, para um show no Wet'n Wild. Eles dividirão o palco com os grupos Garota Safada, Torres da Lapa e Forrozão, que também se apresentam no local.

Na estrada desde 1995, Bruno e Marrone reúne 16 CDs e 6 DVDs lançados, entre eles o último álbum, Juras de Amor, que será a base do repertório que a dupla apresentará para o público baiano.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos na rede Balcões de Ingressos e custam R$ 80 (inteira/pista) e R$ 160 (inteira/camarote).

adblock ativo