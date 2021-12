Dupla André & Mauro lança música divertida sobre a força da mulher

Trazendo uma mistura de sertanejo, pop e reggae, a dupla sertaneja André & Mauro acaba de lançar sua nova música de trabalho "Um metro e sessenta". Divertida, a canção que fala sobre empoderamento feminino, é assinada pela empresa Bigjhows, mesmo grupo de compositores responsáveis pela música "Jennifer," que bateu recordes no Spotify e foi sucesso no Carnaval.

Em nota, os músicos baianos comentaram o novo trabalho, destacando que é uma forma irreverente de falar sobre a força da mulher. “Nós estamos apaixonados por essa música! Ela é linda e com a nossa cara! Esperamos que o público goste!”, afirma Mauro. “Essa música diz muito como nós enxergamos as mulheres! Um misto de força, determinação, coragem, sem perder a sua sensibilidade” diz André.

Disponível no Youtube, o clipe contou com a participação do humorista baiano Leo Marques e da cantora Samara Souto. A música também já está em todas as plataformas digitais. Quem quiser conferir a composição ao vivo pode assistir os dois shows da dupla durante a sexta e o sábado, em Salvador.

Na sexta-feira, 17, André & Mauro participam da festa "Tem Que Respeitar", no Zen Salvador, a partir das 21h, com o também sertanejo Danniel Vieira. Os ingressos custam R$ 65 (Bilheteria) e R$ 45 (Lista). Já no sábado,18, a dupla anima o RV Lounge. A banda Colher de Pau também se apresenta. Os ingressos custam R$ 30,00 no site Sympla.

Da Redação | Foto: Divulgação

