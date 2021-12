Dupla 'AnaVitória' chega a Salvador em junho

A dupla tocantinense AnaVitória chega a capital baiana para apresentação na Concha Acústica, do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 10 de junho. Sucesso no pop rural - estilo assim definido por misturar o urbano com o rural e o pop com o sertanejo - elas são conhecidas pela internet com mais de três milhões de views no Youtube.

No repertório, os fãs vão poder ouvir canções que fazem parte de toda a história das garotas desde o começo da carreira, como ‘Singular’ e ‘Chamego Meu’ e muito mais. Os ingressos serão vendidos em breve.

AnaVitória

Amigas desde a época da escola, Ana Caetano, 21 anos, e Vitória Falcão, 20, ficaram famosas através dos vídeos publicados no Youtube, onde apareciam cantando e tocando violão com performances autorais e também versões novas para músicas de artistas que mais gostavam.

Da Redação

