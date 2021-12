A dupla Amadeu Alves e Fabrício Rios lança coletânea de músicas autorais e de renomados intérpretes do samba e MPB nesta sexta-feira, 10, e sábado, 11, às 20H, em Praia do Forte, Casa da Nati.

O evento faz parte do Projeto Rede Sonora, que acontece há três anos no balneário. Além das canções de autoria de Amadeu Alves, Fabrício Rios e João Jonga de Lima, o disco reúne faixas de músicas interpretadas por Margareth Menezes, Xangai, Bule Bule, Grupo Barlavento, Veronica Dumar, Livia Serafim, As Ganhadeiras de Itapuã, As Morenas de Itapuã, Sambatrônica e Carla Visi.

Nesta sexta, no primeiro dia do evento, João Jonga de Lima e Edson Ercha dividirão o palco com a dupla. Amanhã será a vez de Batty Paz, João Jonga de Lima de As Morenas de Itapuã. Couvert: R$ 10, por pessoa.

