Duo Tropical Selvagem canta o amor sem caretice

Muito além do amor cantado nos versos decassílabos e rimados dos sonetos, se esconde uma coisa, e ela é tropical e selvagem. É assim a produção musical da dupla Ronei Jorge e João Meirelles: um falar de amor cheio de contemporaneidades, mixagens e arranjos ousados.

A vantagem é a mistura: o som pode assumir ares de música pop num instante e ser chill-in no outro. Os arranjos crescem no diálogo entre os ritmos e a voz de Ronei Jorge, falando de amor sem caretice.

A verdade é que o Tropical Selvagem nasceu por conta de um acaso (daqueles que adoram surpreender quem vive). Ronei tinha dado um tempo na banda Ladrões de Bicicleta e começou a se dedicar à carreira solo. A cada apresentação, um novo amigo assumia os instrumentos para acompanhá-lo: Felipe Dieder, Ângelo Santiago e João Meirelles foram alguns deles.

João e Ronei tocaram juntos em dois shows. O suficiente para que a dupla pensasse em continuar o trabalho. Ronei entregou uma canção para João produzir. Foi sem recomendações, nem escolhas. No freestyle, João foi lá e fez o arranjo.

"Fizemos uma gravaçãozinha aqui em casa, o som foi criando corpo. Fomos vendo que era um trabalho que dava pra botar pra frente, e foi crescendo", João diz. Quando se deparou com o arranjo, Ronei gostou logo do que ouviu: "Achei forte, intenso, autoral. Numa conversa, falei que era um trabalho nosso".

Dupla

A ideia de trabalhar em parceria com arranjador era coisa antiga para Ronei. Ele e Edinho (Edson Rosa, dos Ladrões de Bicicleta) já tinham tido longas conversas sobre o assunto. A influência? O tropicalismo.

"Sempre estava com a intenção de fazer uma coisa que fosse uma dupla, que fosse uma coisa de ter o arranjador como autor do trabalho, relembrando aquelas primeiras coisas que aconteceram com Rogério Duprat e a Tropicália. Isso era muito importante nas décadas de 1960 e 1970, e depois foi deixado de lado na música pop", Ronei conta.

O processo de criação do Tropical Selvagem também é bem livre: Ronei faz a letra e a canção e manda pra João. "Tem sido assim, mas nem sei até quando. Ronei me apresenta a canção e não sabe o que vai vir, não dá instrução nem desejo em relação ao arranjo. É uma surpresa o que vem", diz João, que também assina os arranjos do grupo BaianaSystem.

E é assim mesmo que as composições do Tropical Selvagem terminam ganhando a cara dos dois: com os arranjos ousados de João combinados às letras e às canções de Ronei. O nome veio da produtora do grupo, Lia Cunha. Depois de ouvir a faixa Eu Não Sei de Nada pela primeira vez, ela exclamou: "É tropical selvagem!" Ficou sendo assim.

Equipe

Além de Lia, João e Ronei, o Tropical Selvagem também inclui agregados como Tiago Lima, Iansã Negrão, Anderson Zeg, Junix e Marcio Nonato. Um time de gente para tocar guitarra, fazer cartazes, filmar e pensar a iluminação do espaço, cada um na sua e todos juntos.

"A gente ainda está entendendo como fazer e o que é a coisa. Esse encontro tem sido em torno dessas canções, temos produzido muitas coisas por meio dessa equipe. Queremos produzir um audiovisual, mais colagens. Estamos afim de botar isso pra frente", João conta.

Objetivo de fazer disco eles têm, mas sem pressa. O título do álbum vai ser Tropical Selvagem, e já tem dez músicas (até então). No soundcloud do duo estão as músicas demo, pra quem quiser já ir conhecendo.

Outra opção é ir para o show: nesta sexta e nos dias 14 e 21 tem Tropical Selvagem na Casa Preta (Dois de Julho). Nesta sexta, 7, a participação especial é de Andréa Martins, ex-vocalista da Canto dos Malditos na Terra do Nunca e irmã de Ronei. No dia 21, é a vez de Rebeca Matta, Carla Suzart e Gilberto Monte.

Ao vivo, Ronei avisa logo que é tudo diferente. O duo se apresenta com músicos a mais, que tratam logo de imprimir suas marcas no show. "Todo mundo amigo, todo mundo próximo, com vontade de estar perto. Somos, como diz Ronei, uma facção", João define. Facção sim, tropical e selvagem.

adblock ativo