Duo paulistano AfroAquarela se apresenta no Pelourinho

A Arena do Teatro Sesc Senac Pelourinho recebe nesta quarta-feira (16) às 20h30 a apresentação do duo paulistano AfroAquarela. Formado pelo violinista Renato Pereira e pelo percussionista Alysson Bruno, o show que permeia o universo da música negra, traz uma sonoridade particular construída a partir do diálogo entre o violino e a percussão.

No repertório estarão presentes músicas autorais e de compositores renomados da música negra. Na ocasião a dupla recebe como convidados os cantores baianos Aiace e Aloísio Menezes. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 e são vendidos na bilheteria da arena.

