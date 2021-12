Duo Dois Em Um faz show do novo CD

Quando Luisão Pereira e Fernanda Monteiro entraram, roupas e tudo, nas águas calmas de uma lagoa da Reserva da Sapiranga (82 quilômetros de Salvador) para uma sessão com a fotógrafa Mayra Lins, não faziam ideia de que estavam, ali mesmo, resumindo o conceito que iria permear todo o seu segundo (e aguardado) álbum, Agora.

"Quando a gente marcou essa sessão com Mayra, nem tinha intenção de virar a capa. Mas as fotos acabaram dominando tudo. Se espalharam pelo encarte, se tornaram o conceito do disco", conta Luisão.

"Foi uma coincidência louca, porque, quando o disco estava quase pronto, percebemos que, em quase todo o repertório, o elemento água estava lá. Até na música do meu tio [a faixa Compadre, do aclamado sambista Ederaldo Gentil, morto em 2012], em que ele diz: 'Repare a maré''', acrescenta o músico.

Referências poéticas similares constam ainda nas faixas Mar Nos Olhos, Eu Aqui, Um Porto (parcerias de Luisão com o letrista Mateus Borba), Você Tem o Que Eu Preciso (Luisão e Ronaldo Bastos) e Às Vezes (do irmão dele, Tatau Pereira, e Expedito Almeida). "Quando vi tudo isso interligado, sem nenhuma intenção prévia, eu falei: 'velho!'", admira-se Luisão.

Aprendizado na toral - Também conhecidos como o duo Dois Em Um, Fernanda e Luisão já tinham estrada na música quando se lançaram em 2008. Ele é veterano da cena rock local, com passagens pelas bandas Cravo Negro (anos 1980) e Penélope (anos 90).

Ela, carioca, é violoncelista requisitada: já passou pela Osba, Orquestra do Conservatório Brasileiro de Música (RJ) e Orquestra Jovem Petrobras Sinfônica (RJ), além de ter gravado para nomes como Ivete Sangalo, Kid Abelha e Maria Bethânia.

Seu primeiro álbum, lançado pelo selo indie carioca Midsummer Madness em 2009, foi aclamado pela crítica brasileira como uma das melhores novidades daquele ano, graças à sonoridade climática, plena de nuances de bossa nova, eletrônica ambient, indie e erudito.

Rodaram, fizeram shows pelo Brasil - e, com a moral angariada, faturaram edital do Conexão Vivo - Funceb, que viabilizou a gravação de Agora, que tem show de lançamento amanhã, na Sala do Coro do TCA.

Só que o Dois Em Um que os fãs vão encontrar a partir de amanhã é um Dois Em Um um tanto diferente do que surgiu - de forma bem tímida - em 2008. Menos eletrônico e com mais músicos no palco, além de uma Fernanda mais desenvolta e segura em sua dupla função de cantora e violoncelista.

"Não notei isso durante a gravação do disco. Na verdade, só depois que ouvi tudo pronto foi que eu percebi: mudei", confessa a musicista. "Uma coisa que eu acho gritante é o lance da voz, que está mais pra fora. Antes eu era muito contida, não sabia direito o que estava fazendo. Aprendi [a cantar] gravando", confessa.

Ao vivo, depois de muitos shows em diversas cidades e para as mais diferentes plateias, Fernanda também se sente mais segura: "Com esse segundo disco, deu uma soltada no lance de cantar e tocar ao mesmo tempo ao vivo. Os shows fazem você perder certos medos. A gente vai aprendendo na tora mesmo", diverte-se.

No disco, participações dos irmãos Tulipa e (o guitarrista) Gustavo Ruiz (em Saturno), Letieres Leite (arranjos de sopro em Matinê), Rebeca Matta (Festim), o pianista Humberto Barros, o letrista hitmaker Ronaldo Bastos (ambos em Você Tem o Que Eu Preciso) e o baixista (do Cidadão Instigado) Regis Damasceno (Uma Valsa).

Presentes ainda os não menos ilustres João Meirelles e Gilberto Monte (programações), Emanuel Venâncio (bateria), Nancy Viegas (voz) e os músicos da Osba André Becker (flauta), Pedro Robatto (clarineta), Abner Silva (fagote), Josely Saldanha (trompa), Alexandre Casado (violino), Laura Jordão (viola) e Adrian Shaw (vários instrumentos).

Nesta quarta-feira, 27, nenhum desses sobe ao palco com a dupla, mas agora eles contam com uma ótima banda: CH Straatmann (baixo), Felipe Dieder (bateria) e Nana (teclados). "Depois vamos fazer Rio e São Paulo com certeza. Só estamos fechando as datas", conclui Luisão.

adblock ativo