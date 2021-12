Duo conquistense Caim lança álbum em Salvador

Neste sábado, 20, Salvador recebe no Teatro Sesc Casa do Comércio o duo conquistense Caim, que o colunista não conhecia, mas que impressiona pela trajetória, que, apesar de relativamente recente, parece marcar o início de uma carreira brilhante.



Formada em 2009, a dupla começou a ganhar prêmios a partir de 2012 e não parou mais. Só na Bahia, ficaram em primeiro lugar - ou entre os primeiros - em festivais na própria Vitória da Conquista, Bom Jesus da Lapa e Ibotirama.



Ficaram em 4º lugar no V Canta Fesp, em Passos (MG), em primeiro no 26º Festival Universitário da Canção, em Ponta Grossa (PR), e no 1º Festival de MPB de Itapemirim (ES).

Mais recentemente, ganharam no Festival Nacional da Canção - FENAC o Troféu Lamartine Babo, pela canção Agonília. Há outras premiações, mas deixa parar aqui, senão não sobra espaço para o resto da matéria.



Formado por Achiles Neto (voz e letras) e Marcus Marinho (violão e direção musical), o Caim tem um estilo que, de fato, lembra o tempo dos grandes festivais da canção que agitaram a música popular brasileira nos anos 1960.



São canções elaboradas, com forte influência da música nordestina e um pezinho (bem de leve) no rock e letras entoadas com grande sentimento pela voz marcante de Achilles, um daqueles caras que parecem nascidos para estar no palco.



"Viemos de mundos diferentes", conta Achilles. "Eu tenho uma formação mais nordestina ligada ao forró. Marcus tem uma formação mais roqueira. Nosso casamento fez essa junção ente o rock e a música nordestina, aliada a outras perspectivas, como o samba, que também está no nosso trabalho", detalha.



"Mas é interessante, isso. Artistas de festival costumam ter essa ligação mais lírica com o Nordeste, uma abordagem mais poética", percebe.



"Mas no geral fazemos música brasileira, independente de gênero. Tudo o que nos move e nos toca acaba contribuindo com nosso trabalho", afirma.



Shows de lançamento



As andanças pelos festivais Brasil adentro acabaram chamando a atenção do selo paulista M For Music, pelo qual lançam seu primeiro álbum: Ciência, Arte, Ideologia e Música.

"O lançamento do CD tem produção executiva da Juliana Guinsani, de São Paulo, e inicialmente sai digital via iTunes. Mais adiante teremos o CD físico nas lojas", conta Achilles.



"Agora estamos concentrados em shows de lançamento pela Bahia e Nordeste. Sábado estamos aí em Salvador. Dia 17 (amanhã) fazemos show em Petrolina (PE)", convida.

Em tempo: no palco, o Caim conta com banda de apoio.





