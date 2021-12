Dudu Nobre lança CD em Salvador

Depois de dois anos do lançamento do seu último CD "Ainda é Cedo", completamente autoral, Dudu Nobre fará um show de lançamento do álbum no Cais Dourado, no bairro do Comércio, em Salvador, no dia 7 de setembro, domingo, às 14 horas. Além do cantor carioca, as bandas Fora da Mídia, Paparico, Grupo Movimento e Partido Social também se apresentam.

No repertório, as músicas novas "Ainda é Cedo" (título do CD), "Vem Sambar Menina" e "Só Quero Voltar a Sonhar", além de grandes sucessos que já regravou, a exemplo de "A Grande Família", "Quem é Ela", "Tempo de Dom-Dom" e "Goiabada Cascão".

Os ingressos do primeiro lote estão à venda nos balcões do Pida e da Ticketmix por R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira) e R$ 50 (casadinha) - pista - e R$ 50 (meia), R$ 100 (inteira) e R$ 90 (casadinha) - camarote.

