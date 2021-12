Dudu Nobre é uma das atrações do Quintal do Pagodinho

Dudu Nobre, Leandro D'Menor e Zé Roberto são as grandes atrações da primeira edição da festa Quintal do Pagodinho, que acontece dia 6 de outubro, às 14h, no Cais Dourado, em Salvador.



O nome da festa é inspirada no DVD que Zeca Pagodinho gravou no quintal da sua casa no subúrbio do Rio de Janeiro. Além dos cariocas, nomes baianos do samba completam a primeira edição do evento.

As atrações são Viola de Doze, Gang do Samba, Ana Mametto, Leandro Guerrilha, Gal do Beco, Claydia Costta, Pagode da Mulher Solteira, Titilo Oliveira, Grupo Fuxico D'vó, Grupo Movimento e Samba Comunidade.

