Dudu Lima Trio recebe Milton Nascimento em show

O grupo instrumental Dudu Lima Trio vai receber o cantor Milton Nascimento como convidado especial de um show sábado, 2, às 21h, no Projeto Tamar da Praia do Forte. O grupo, formado por Dudu Lima, Ricardo Itaborahy e Leadro Scio, vai apresentar as músicas do álbum Dudu Lima Trio - Ao Vivo no Cine Theatro Central.

No repertório, releituras de clássicos da música mineira, como "Clube da Esquina 2", "Vera Cruz", "Nada será como antes", de Milton Nascimento, e outras canções de destaque como "Brasileirinho", "Asa Branca" e "O Ronco da Cuíca", além da autoral "Regina", gravada com o guitarrista norte-americano Stanley Jordan. Os ingressos custam R$ 20.

