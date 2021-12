Duas medidas recebe Harmonia e Torres da Lapa em show

A banda duas medidas prepara show do projeto QQ isso BB? - A Festa do Cafofo, que acontece nesta sexta-feira, 12, às 21h, no Zen Dining & Music, localizado no Rio Vermelho, em Salvador. Na ocasião, o grupo recebe no palco a banda de pagode Harmonia do Samba e o sertanejo do Torres da Lapa.

No repertório estarão canções autorais como "Cabelos ao Vento" e "Quem Manda Aqui Sou Eu", além de hits do pagode, funk e axé music. Os ingressos custam R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino).

