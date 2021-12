Duas Medidas apresenta Burburinho de inverno

A banda Duas Medidas dá início aos ensaios de inverno do Bloco Burburinho neste domingo, 5, a partir das 17 horas. O projeto está programado para acontecer todos os domingos do mês de julho, no Espaço Versátil, no Ondina Apart Hotel.

"É uma alegria muito grande viver um pedacinho do nosso bloco nos nossos ensaios. Tenho certeza que vai ser incrível!", diz Lincoln Sena, líder do grupo. Os ingressos custam R$ 40 (fem.) e R$ 50 (mas.), e podem ser adquiridos no Ticketmix.

adblock ativo