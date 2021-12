Dua Lipa, Katy Perry e Pabllo Vittar viram desenho para lançar clipes na pandemia

Artistas internacionais como Katy Perry, Dua Lipa, Billie Eilish, The Weeknd, BTS, e nacionais, como Pabllo Vittar, aproveitaram a quarentena para se transformar em personagens de desenhos animados em suas produções artísticas.

A transformação em desenho animado foi uma das soluções encontradas para divulgar suas últimas músicas, lançadas durante a pandemia da Covid-19.

Dua Lipa utilizou do recurso em “Hallucinate”, Billie Eilish em “My Future”. Já Katty Perry criou uma série de clipes, a maioria em animação, para seu novo álbum 'Smile'. A artista drag brasileira Pabllo Vittar utilizou do recurso no clipe de 'Rajadão'.

A animação surgiu como uma alternativa justamente pela facilidade de produção durante a quarentena. Podendo utilizar, inclusive, o esquema de home office para produção do material.

